تعديل في طريقة اللعب.. تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسيبدأ منتخب مصر مواجهة غينيا بيساو بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

في خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية.

في خط الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي- أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.

وستنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام على ملعب ستاد ناشونال ستيمبرو.

ويسعى منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026، وفي حال الفوز على غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات يقترب بشدة من التواجد في المونديال، بالوصول للنقطة 12 خاصة بعد تحقيق الفوز على بوركينا فاسو ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين لهدف.