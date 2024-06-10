الامارات | ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية لكرة القدم العام المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيشارك في كأس العالم للأندية الموسعة العام المقبل بعد ساعات من إعلان المدرب كارلو انشيلوتي أن الفريق لن يشارك في البطولة بداعي أن الاتحاد الدولي (الفيفا) قلل العائد المالي الذي سيحصل عليه بطل أوروبا 15 مرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة الموسعة التي ينظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة نهاية الموسم المقبل بمشاركة أفضل 12 فريقا في التصنيف في أوروبا.

وقال بطل الدوري الإسباني في بيان على موقعه على الانترنت «يعلن النادي أنه لم يكن هناك أي شك في أي وقت مضى بشأن مشاركتنا في كأس العالم للأندية (في نسختها) الجديدة التي سينظمها الفيفا في موسم 2024-2025 المقبل. وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية. نحن فخورون ومتحمسون للمشاركة فيها وسنلهم الملايين من مشجعينا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى بلقب آخر».

وكانت صحيفة «إل جورنالي» اليومية الإيطالية قد نقلت تصريحات عن أنشيلوتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، قال فيها إن على الفيفا أن ينسى مشاركة ريال مدريد في البطولة الموسعة.

وقال أنشيلوتي في مقابلة نُشرت اليوم بمناسبة عيد ميلاده 65 «يمكن للفيفا أن ينسى ذلك، لن يشارك اللاعبون والأندية في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون والفيفا يرغب في أن يمنحنا هذا المبلغ مقابل المشاركة في البطولة بالكامل. إنه قرار سلبي. العديد من الأندية سترفض المشاركة أيضا مثلنا».

ومع زيادة الأندية في البطولات الأوروبية الثلاث إلى 36 فريقا من الموسم المقبل، أصبحت بطولة كأس العالم للأندية محط الأنظار بسبب ازدحام جدول بطولات كرة القدم.

