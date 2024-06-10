الامارات | روبرتسون قائد اسكتلندا يثير القلق قبل مواجهة ألمانيا في افتتاح يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أندرو روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا مبكرا أول تدريب للفريق في ألمانيا قبل مواجهة ألمانيا منظم بطولة يورو 2024 لكرة القدم في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل في ميونخ.

وأدى منتخب اسكتلندا بقيادة مدربه ستيف كلارك مرانا مفتوحا تحت المطر في ملعب «ستاديون أم جروبن» في مدينة جارميش بارتنكيرشن الألمانية وسط حضور المئات من السكان المحليين.

وأثار روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي القلق بخروجه مبكرا من الحصة التدريبية، ولم يشارك لورانس شانكلاند مهاجم هارتس في المران بالكامل أيضا.

وعاد لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونج لتدريبات منتخب اسكتلندا بعد تعافيه من إصابة عضلية، واكتفى بأداء تدريبات فردية.

ويبقى كلارك محروما من خدمات عدد من لاعبيه مثل ليندون دايكس وبن دواك ولويس فيرجسون وآرون هيكي وناثان باترسون وجاكوب براون.