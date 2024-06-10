الامارات | جيرهارد شتروبر يقترب من تدريب كولن الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة إكسبريس اليوم الإثنين أن جيرهارد شتروبر سيكون مديرا فنيا جديدا لفريق كولن.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن كريستيان كيلرالمدير الرياضي لكولن قرر الاستعانة بالمدرب النمساوي.

وسيشارك كولن في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وكان شتروبر مؤخرا مدربا لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، لكنه غادر الفريق قبل فترة قصيرة من نهاية الموسم.

وسيتعاقد كولن مع شتروبر بصفقة انتقال مجانية، ويبدأ الفريق استعداده للموسم الجديد في 21 حزيران/يونيو.