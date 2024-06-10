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أشرف صبحي: مستمرون في دعم الأبطال في مختلف مراحل المنافسات وتذليل التحديات التي تواجههم

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ياسر رشاد - القاهرة - في اطار دعمه المتواصل للرياضيين..

الإثنين 10/يونيو/2024 - 06:59 م 6/10/2024 6:59:18 PM

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمدير الفني لرياضة رفع الاثقال بالمشروع القومي للموهبة الكابتن علاء حسين، يرافقه لاعب المشروع والمنتخب محمود حسني للوقوف علي خطوات برنامج الإعداد والتأهيل خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي دعمه لكافة أبطال اللعبة التي تمثل وتعبر عن المصرية بأقوى المنافسات العالمية، ومتابعة خططهم وبرامج إعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وزير الرياضة يلتقي المدير الفني لرفع الاثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي واللاعب محمود حسني

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة ستظل داعمه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وستعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً  بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة الكابتن محمد عبدالمقصود ومجلس الادارة والأجهزة الفنية والادارية خلال ال٣ سنوات الماضية والتي قدمت الكثير من المواهب الشابة ببطولات العالم بكافة المراحل العمرية .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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