ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً حول مشاركته في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً بشأن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي عبر "منصة إكس" :" يعلن النادي أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل. لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

وكان الإيطالي أنشيلوتي أعلن في تصريحات عبر إيل جورنال الإيطالية أن فريقه لن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 قائلاً :"أن مباراة واحدة للملكي تساوي 20 مليون يورو، والفيفا لا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة".

ومن المقرر أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقاً من بينهم الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.