الطريق لكأس العالم 2026.. ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، اليوم الإثنين، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مباراة منتخب مصر مع نظيره غينيا في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وينشر موقع الخليج 365، ترتيب المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الوطني، قبل انطلاق مواجهة غينيا بيساو:

1- مصر برصيد 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة