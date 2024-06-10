منتخب مصر يتحرك لملعب مواجهة غينيا بيساو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحرك المنتخب الوطني المصري، إلى الملعب الذي يشهد مواجهة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر، مع نظيره غينيا بيساو، في السابعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب التشكيل الرسمي، عقب الوصول إلى الملعب، وقبل نزول الفريق لخوض تدريبات الإحماء.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضا:

إحداها مجانية.. موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2026