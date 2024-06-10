تغيير واحد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي لمواجهة غينيا بيساو اليوم الإثنين.
وشهد التشكيل تغيير الخطة إلى 4/3/3، بعدما خاض حسام حسن مباراة بوركينا فاسو الماضية بخطة 3/5/2، بعد الدفع بمحمد حمدي بدلا من إمام عاشور نجم الأهلي.
وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.
الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.
الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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