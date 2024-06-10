سباق سعودي لضم سفيان رحيمي.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يتسابق كل من نادي اتحاد جدة والنصر السعوديين للظفر بخدمات النجم المغربي سفيان رحيمي هداف دوري أبطال آسيا ولاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتُوج رحيمي بجائزة هداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل لاعب بالبطولة التي تواجه بمنافستها نادي العين للمرة الثانية في تاريخه على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

وأكدت صحيفة "هسبورت" المغربية، اليوم الإثنين، أن إدارة اتحاد جدة قدمت عرضاً رسمياً لمسؤولي العين من للتعاقد مع رحيمي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد ترغب فى حسم صفقة رحيمي هو ما دفعها إلى تقديم عرض مالي ضخم لإغراء اللاعب، كما أشارت الصحيفة إلى اقتناع مسؤولي نادي النصر بإمكانات مهاجم العين بعد المواجهة التي جمعتهما في دوري أبطال آسيا، وبالتالي تستعد إدارة القلعة الصفراء لتقديم عرضاً خلال الساعات القليلة القادمة.

وسبق وأن تصارع الأهلي والزمالك على التعاقد مع سفيان رحيمي خلال فترة تواجده في الرجاء المغربي .



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