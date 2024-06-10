تغطية خاصة.. مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم2026

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

تحرير: مصطفى الجريتلي- محمد خيري- محمد القرش- نهى عواد:

تنطلق في السابعة مساء اليوم مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يمكنكم الإطلاع على التفاصيل والكواليس الخاصة بالمباراة من خلال هذه الروابط:

تغيير واحد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي لمواجهة غينيا بيساو اليوم الإثنين.. للتفاصيل اضغط هنا

بالأسماء.. 3 معلقين لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

يلتقي المنتخب الوطني المصري، اليوم الإثنين مع نظيره، غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

منتخب مصر يتحرك لملعب مواجهة غينيا بيساو (صور)

تحرك المنتخب الوطني المصري، إلى الملعب الذي يشهد مواجهة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

"عدم وجود ظهير كارثة".. مدرب المنتخب السابق يتحدث عن طريقة حسام حسن أمام غينيا بيساو

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن الطريقة الأمثل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى عدم وجود ظهير أيسر يُعد كارثة... للتفاصيل اضغط هنا

خِصم مصر.. من هو هوبولانج مينديز لاعب غينيا بيساو العائد من الإيقاف

يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

ليفربول يوجه رسالة لصلاح قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

يقود صلاح منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو بعد قليل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. للتفاصيل اضغط هنا

تبديل أول اضطراري لمنتخب مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

أجرى منتخب مصر تبديل أول اضطراري في مباراة غينيا بيساو الجارية الآن ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026... اضغط هنا