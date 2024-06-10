خِصم مصر.. من هو هوبولانج مينديز لاعب غينيا بيساو العائد من الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد لقاء اليوم عودة لاعب مهم في صفوف المنتخب الغيني، حيث غاب عن آخر مباراتين بسبب البطاقة الحمراء (نتيجة إنذارين) التي حصل عليها أمام جيبوتي في نوفمبر 2023.

من هو هوبولانج مينديز لاعب غينيا بيساو

وبدأ مينديز مع ناشئي فريق ستاد لافالوا الفرنسي في موسم 2016/17، وانتقل إلى لوريان بعدها بعامين.

وفي موسم 2022/23 انتقل الظهير الأيمن إلى ألميريا في الدوري الإسباني، وبعدها بموسم واحد تمت إعارته إلى ديبورتيفو ميرانديس في الدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وانضم هوبولانج مينديز للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني في يوم 9/11/2023 عندما واجه غينيا بيساو نظيره سيراليون والتي انتهت بفوز الأول 2-1.

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