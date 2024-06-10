مباشر لحظة بلحظة.. غينيا بيساو 0 - 0 مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مصر ونظيره غينيا بيساو عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء متصدرًا للمجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الوصيف.

ويبدأ المنتخب الوطني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

ملخص بأبرز أحداث اللقاء:

مرت 10 دقائق أولى من اللقاء وسط سيطرة من قِبل لاعبي المنتخب الوطني ولكن دون أي خطورة فعلية على مرمى منتخب غينيا بيساو.

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