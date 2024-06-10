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ليفربول يوجه رسالة لصلاح قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقود صلاح منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو بعد قليل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة دعم جاءت كالتالي: "حظا موفقا يا مو".

الجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى الريدز في موسم 2017/18 قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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