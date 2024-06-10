ليفربول يوجه رسالة لصلاح قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقود صلاح منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو بعد قليل، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة دعم جاءت كالتالي: "حظا موفقا يا مو".

الجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى الريدز في موسم 2017/18 قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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