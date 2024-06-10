طرح تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره الزمالك في بطولة الدوري.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك عند السابعة من مساء الجمعة المقبل 14 يونيو في مؤجلة من الأسبوع الـ 11.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 34 نقطة.

وعلى جانب آخر يحتل فريق الزمالك المركز 12 برصيد 28 نقطة.

اقرأ أيضًا:

سباق سعودي لضم سفيان رحيمي.. اعرف التفاصيل

تقارير سعودية تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي