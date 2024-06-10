شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقبل وفد نادي النصر الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو النادي الأهلي اليوم وفدًا من نادي النصر الرياضي لتقديم التهنئة بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي.

ضم وفد نادي النصر المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم المرعشلي ومصطفى رسمي ومحمد مدبولي، أعضاء المجلس، وهاني أمين المدير التنفيذي للنادي.

وقدم وفد نادي النصر التهنئة للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، متمنين دوام الانتصارات للنادي والوقوف على منصات التتويج في كافة المحافل خلال الفترة المقبلة.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على الترحيب بوفد نادي النصر، وإهداء درع وعلم النادي للمستشار أشرف لطفي، الذي أهدى بدوره رئيس الأهلي باقة من الورود ودرع نادي النصر، وتم التقاط الصور التذكارية.