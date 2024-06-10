الامارات | خيول "ياس" تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت خيول "ياس لإدارة سباقات الخيل" العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حضورها القوي في مضمار لانجون ـ ليبورن بفرنسا، بحصد المركزين الأول والثاني في سباق «كأس الوثبة ستاليونز ـ بارون كاسكويت» للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، البالغ أجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأحد 09/06/2024، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخطفت خيول ياس الأضواء عبر المهرة «عالية»، ابنة «مهب» بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل، بالوصول إلى خط النهاية أولاً بفارق 1,5 طول، وبزمن قدره 1:55:82، بينما ذهب المركز الثاني إلى رفيق إسطبلها «غسان» بقيادة سامي لي، وإشراف دايمين فاتريجانت، فيما جاء في المركز الثالث المهر "كاسو هيوبوليت" للمالك والمدرب سي شينو، وقيادة فينسنت شينيت.

من جهة أخرى تتنافس 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 ألف يورو، والذي سيقام غداً بمضمار والوني مونس غلين في مملكة بلجيكا.

وينافس على اللقب "الباسو" لجي تي زوتليف، بقيادة كي فاندربيك، و"تكس دي أي" ليوهان فريستربين، بقيادة كارين تيلتيجنس، و"نيل أدامز" لأورس إيشباخر، بقيادة ستيف لورين، و"كيرورا دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بقيادة ستيفان برو.

