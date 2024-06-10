الامارات | شرطة دبي تتقلد 3 ميداليات في كأس آسيا للدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الرياضات البحرية تقديم الانجازات للرياضة الإماراتية بعد أن حقق فريق شرطة دبي ممثل الإمارات 3 ميداليات ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات المائية التي أقيمت في أوساكا في اليابان بمشاركة أكثر من 150 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم واستمرت من السادس وحتى التاسع من يونيو الجاري.

وسجل أبطال فريق شرطة دبي أقوى النتائج عبر البطولة بعد أن تمكن عبدالله الحمادي من تحقيق المركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك محترفين وحل أيضا في المركز الثاني وفضية فئة جالس اكسبرت ليمتد، بالإضافة إلى تحقيق سلمان العوضي للمركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك.

وجاءت النتائج الإيجابية لتؤكد قوة وحضور فريق شرطة دبي عبر البطولة بإحراز ثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى حلول خليفة بالسلاح في المركز الخامس في فئة جالس محترفين وإحراز راشد سالم طاهر للمركز السادس في فئة واقف نوفس.

وكان الفريق قد بدأ المنافسات منذ الخميس الماضي مع سلسلة من التجارب الحرة التي سبقت المراحل الرسمية والتي شهدت تفوق الأبطال ووصولهم لمنصة التتويج، حضر المنافسات مع فريق شرطة دبي كل من سالم العديدي مدير فريق شرطة دبي والطاقم الإداري راشد الطاير وسالم طاهر ويونس العوضي، بالإضافة إلى تواجد جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والذي ترأس وفد الإمارات المشارك في البطول

من جهته، وجه عضو مجلس إدارة الإتحاد التهنئة لفريق شرطة دبي جمال الجناحي على تحقيق الإنجاز والتميز في المشاركة عبر كأس آسيا والتي تقام للمرة الأولى في أوساكا في اليابان، وأكد أن تفوق شرطة دبي يعكس الإهتمام الكبير بالفريق وأن لا تكون مشاركته من أجل الحضور فقط، بل المنافسة وكسب الألقاب وقال: "مشاركة نجوم فريق شرطة دبي كانت واضحة منذ البداية باستهدافهم للمنصة والمراكز الأولى، ولمسنا منهم اهتماما كبيرا منذ بداية المشاركة".

وأضاف الجناحي: "إنجاز الفريق لن يتوقف عند هذه الجولة فقط حيث أن هناك مشاركات عديدة قادمة أبرزها الجولة الثانية للبطولة والتي ستقام في تايلاند، بالإضافة إلى بطولة العالم والتي ستقام في بولندا في يوليو القادم وأيضا في أمريكا خلال الفترة القادمة، وسيكون لنا ترتيبات أكثر وتجهيزات أفضل في الجولات القادمة من ناحية إعداد وتجهيز المشاركين".