محمد صلاح يصل إلى الهدف ٥٧ مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إحرازه التعادل أمام غينيا بيساو

الإثنين 10/يونيو/2024 - 08:46 م 6/10/2024 8:46:31 PM

وصل النجم العالمي محمد صلاح إلى هدفه الـ57 مع منتخب مصر.. وهدفه الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كأكثر من سجل أهداف بعد نجاحه فى التعادل لمنتخبنا الوطنى بعد أن كان متأخرا أمام غينيا بيساو بهدف فى الجوله الخامسه للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

ويعزز صلاح صدارته لأكثر من سجل أهداف في تاريخ مصر بالتصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 16 هدف

ويلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد حمدي وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد

والبدلاء :

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.