رئيس اتحاد الطائرة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلي اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - دخل منتخب مصر للكرة الطائرة المرحلة الاخيرة من الاعداد قبل السفر الى اليابان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني قبل التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي المؤهلة للدوري العالمي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة على زيارة معسكر المنتخب الوطنى والإجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين واطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى خلال معسكرهم الحالي .

وأكد المهندس ياسر قمر أن معنويات اللاعبين جيدة وهناك حالة من التركيز لدى الجميع وتعهد لاعبى المنتخب على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة التى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى في معسكر خارجي باليابان يتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب اليابان ثم التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي قبل المحطة الاهم والاصعب في مشوار الفراعنة بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس .

واوضح المهندس ياسر قمر أن منتخبا الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية يواصلان الإستعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من 18 وحتي 24 من الشهر الجاري والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس.

وأعرب المهندس ياسر قمر عن ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التى تحققت في الفترة الاخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية ونأمل ان يواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والاولمبية لاستكمال مسيرة المجلس الناجحه.