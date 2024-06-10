محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك منتخب مصر التعادل بهدف سجله محمد صلاح في شباك غينيا بيساو في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليتعادل الفراعنة مع غينيا بيساو بعد هدف التقدم عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

يحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، بملعبه "24 سبتمبر"، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لـ تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط بعدما فاز في الثلاث جولات الأولى من مرحلة المجموعات والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

تشكيل منتخب مصر..

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا -ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - ومحمد شريف.

