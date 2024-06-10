منتخب مصر يتأخر بهدف أمام غينيا بيساو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتأخر المنتخب الوطني بهدف أمام مضيفه غينيا بيساو خلال أحداث الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

سجل ماما بالدي هدف غينيا بيساو في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط بعدما فاز في الثلاث جولات الأولى من مرحلة المجموعات والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

يحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، بملعبه "24 سبتمبر"، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لـ تصفيات كأس العالم.

تشكيل منتخب مصر..

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا -ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - ومحمد شريف.

