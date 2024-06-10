شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا بيساو تتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول فى الدقيقة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب غينيا بيساو الهدف الأول في مرمى منتخب مصر فى الدقيقة 42 من زمن المباراة التي تقام باستاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف عن طريق بالدي بعد ارتباك دفاعي من منتخب مصر، ولكن هناك خطأ على لاعبي غينيا لم يحتسب، كما أن الهدف لمس يد مهاجم المنافس، ولكن تم احتسابه لغياب تقنية الفار.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويضم تشكيل المنتخب الوطني كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود تريزيجيه".

ويجلس على البدلاء : "محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف"، فيما تقرر استبعاد الثلاثي المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد الشامي. في المقابل جاء تشكيل منتخب غينيا بيساو على النحو التالي: "حراسة المرمى: مانويل بالدي، ورباعي الدفاع: مارسيلو ديالو - أوبا سانجانتي - جيفرسون إينكادا - فالي كاندي، وفي الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما، وفي الهجوم: إلفيس بالدي - ماما بالدي - فرانكولينو جلودا ديجو".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



مباراة مصر وغينيا بيساو



منتخب مصر



منتخب مصر



بداية المباراة



جانب من المباراة



منتخب مصر



حسام وإبراهيم



جانب من المباراة



منتخب مصر



الجهاز الفنى



مصطفى محمد



منتخب مصر



محمد صلاح