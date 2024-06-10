شوبير يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد خلال مباراة مصر وغينيا بيساو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تفاصيل إصابة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، خلال مواجهة غينيا بيساو.

وكان مصطفى محمد قد تعرض لإصابة خلال مواجهة غينيا بيساو، المقامة حاليا على ملعب 24 سبتمبر بالعاصمة بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة في الدقيقة 20 من الشوط الأول، أمام غينيا بيساو، واُستبدل باللاعب أحمد أمين «أوفا».

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، قال شوبير: «إصابة مصطفى محمد، عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة».

وبدأ منتخب مصر مواجهة غينيا بيساو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي– أحمد مصطفى زيزو .

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمود حسن تريزيجيه – محمد صلاح.