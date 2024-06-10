تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب مصر يتعادل مع غينيا بيساو ويواصل تصدره للمجموعة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، في ملعب الأخير "24 سبتمبر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب غينيا بيساو بالهدف الأول عن طريق لاعبه ماما بالدي في الدقيقة 42 من الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الشوط الثاني، نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 68، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيد للنقطة السادسة في المركز الثاني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.