طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.

وغادر مصطفى محمد مباراة مصر وغينيا بيساو في الدقائق الأولى بعد إصابته وشارك بدلا منه أحمد أمين أوفا.

تعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح الذي قام بمراوغة عدد من لاعبي غينيا بيساو ثم أطلق قذيفة صارخية سكنت أعلى الزاوية اليمنى لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط بعدما فاز في الثلاث جولات الأولى من مرحلة المجموعات والتعادل في الجولة الرابعة والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.