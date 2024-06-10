وزير الرياضة يشهد نهائى بطولة الجمهورية للفروسية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لموسم 2023 - 2024، والتي يتم تنظيمها بوادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، بحضور الدكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي العمل فى ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة صرحاً رياضياً كبيراً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وتم تجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية، ليضاف الي سلسلة المنشآت الرياضية المتميزه التي وفرتها الدولة المصرية لتنظيم واستضافة كبري البطولات الدولية، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الرياضة ورفع مستوى الرياضيين المصريين في جميع المحافل الدولية.