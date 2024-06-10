طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول عن حجم الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد مهاجم المنتخب خلال مباراة مصر وغينيا بيساو.

واوضح طبيب منتخب مصر أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو.

وتابع بأن مصطفى محمد سيخضع لعمل أشعة بعد العودة للقاهرة غدا الثلاثاء.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.





وأدرك منتخب مصر التعادل في الدقيقة 70 عن طريق محمد صلاح الذي قام بمراوغة عدد من لاعبي غينيا بيساو ثم أطلق قذيفة صارخية سكنت أعلى الزاوية اليمنى لأصحاب الأرض.





بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط بعدما فاز في الثلاث جولات الأولى من مرحلة المجموعات والتعادل في الجولة الرابعة والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

تشكيل منتخب مصر

وخاض منتخب مصر مباراته امام غينيا بيساو بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح ومصطفى محمد.