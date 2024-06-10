التعادل الإيجابي يحسم مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إيجابيًا بهدف.

افتتح التهديف، ماما بالدي في الدقيقة 41 من صناعة أوبا سانغانتي، لصالح منتخب غينيا بيساو، بعد خطأ من رامي ربيعة لاعب منتخب مصر في التشتيت، لينتهي الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من صناعة مروان عطية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

اقرأ أيضًا.. طبيعة إصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.

بينما رفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة.