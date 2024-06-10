بعد فوز محاربو الصحراء.. ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

تمكن منتخب الجزائر من قلب الطاولة على منافسه أوغندا، والفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية لـ كأس العالم 2026.

وتمكن ترافيس موتيابا لاعب نادي الزمالك من تسجبل الهدف الأول لمنتخب أوغندا في الدقيقة العاشرة.

بينما أدرك التعادل عوار للجزائر في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 58 بتسديدة قوية شمنت شباك حارس أوغندا.

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وشهدت المباراة نزول أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بديلًا في الدقيقة 85 بدلًا من عوار.

بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب بتسوانا في الوصافة بـ 6 نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر بعد الفوز على أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026

1- الجزائر – 9 نقاط.

2- بتسوانا – 6

3- غينيا- 6

4- موزمبيق – 6

5- أغندا – 6

6- الصومال – 0.