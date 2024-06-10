بعد تعادله الفراعنة.. ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

تعادل منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية لـ كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب “24 سبتمبر” في العاصمة بيساو، وانطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فتتح التهديف، ماما بالدي في الدقيقة 41 من صناعة أوبا سانغانتي، لصالح منتخب غينيا بيساو، بعد خطأ من رامي ربيعة لاعب منتخب مصر في التشتيت، لينتهي الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من صناعة مروان عطية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

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وبهذا التعادل رفع منتخب مصر، رصيده للنقطة 10 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل أمام غينيا بيساو

1- مصر .. 10 نقاط

2- غينيا بيساو .. 6 نقاط

3- بوركينا فاسو .. 4 نقاط

4- سيراليون .. 4 نقاط

5- إثيوبيا .. 3 نقاط

6- جيبوتي .. نقطة