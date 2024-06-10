حقيقة رفض محمد صلاح تعليمات حسام حسن بالاستبدال

ادعت تقارير إعلامية، رفض محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي رفضه الاستبدال من الملعب خلال مواجهة غينيا بيساو.

وقالت بعض التقارير، بأن محمد صلاح رفض الامتثال لتعليمات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بالخروج في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة غينيا بيساو.

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ونفى اتحاد الكرة في تصريحات عبر المركز الإعلامي، الأمر، حيث أوضح مسئولو الجبلاية بأن الأمر لم يحدث نهائيا وكان التبديل مقتصرا على دخول ناصر ماهر فط بدلا من محمد أمين أوفا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبهذا التعادل رفع منتخب مصر، رصيده للنقطة 10 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره إثيوبيا، يوم 13 من شهر مارس عام 2025 ولم يتحدد توقيت مباراة المنتخب المصري بالتفصيل.