حسابات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو

يقدم “كورة 365″، حسابات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل أمام غينيا بيساو 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر على:

1- مصر – 10 نقاط.

2- غينيا بيساو – 6 نقاط.

3-بوركينا فاسو – 4 نقاط.

4-سيراليون – 4 نقاط.

5-إثيوبيا – 3 نقاط.

6-جيبوتي – نقطة.

حسابات تأهل منتخب مصر لـ كأس العالم 2206:

يحتاج منتخب الفراعنة للفوز في لقاء الجولة السادسة ضد سيراليون من أجل الاقتراب بقوة من حسم التأهل، وانتظار تعثر المنتخبات المنافسة وتحديداً بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويأمل منتخبنا الوطني، إلى في تحقيق 18 نقطة من أصل 21 نقطة محتملة لحسم صدارة المجموعة والتأهل لكأس العالم 2026، بشرط فوز غينيا بيساو في جميع مبارياته الأخرى عدا مواجهته مع مصر.