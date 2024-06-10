قاد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، الفراعنة للتعادل الإيجابي 1-1، أمام غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، على ملعب “24 سبتمبر” في العاصمة بيساو، وانطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سجل ماما بالدي في الدقيقة 41 من صناعة أوبا سانغانتي، لصالح منتخب غينيا بيساو، واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من صناعة مروان عطية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

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ترتيب هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026:

1_ تريزيجيه بـ5 أهداف، بواقع هدف فى مرمى جيبوتي، وهدفين أمام سيراليون ومثلهما بشباك بوركينا فاسو.

2_ محمد صلاح 5 أهداف، من بينهم 4 فى مرمى جيبوتي، وهدف وحيد أمام غينيا بيساو.

3_ مصطفى محمد هدف وحيد فى مرمى جيبوتي.