بالفيديو.. هدف تقدم غينيا بيساو على مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول تسجيل منتخب غينيا بيساو هدف التقدم على مصر.

وبعد خطأ في تشتيت الكرة من مدافع الفراعنة رامي ربيعة، استغله ماما بلدي وسدد الكرة في مرمى محمد الشناوي ليسجل أول أهداف المباراة.

ودخل منتخب مصر المباراة برصيد 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما حل غينيا بيساو وصيفا برصيد 5 نقاط.

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