"مش هنقعد نمشي ورا بيدجات".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إبراهيم سعيد، رسالة لمدرب منتخب مصر حسام حسن.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إمام عاشور ميقعدش دكة يا كابتن حسام، من الآخر يلعب على أي حد، مش هنقعد نمشي ورا بيدجات يعني.

الجدير بالذكر أن تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، شهد غياب إمام عاشور وتواجده على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

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