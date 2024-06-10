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"مش هنقعد نمشي ورا بيدجات".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لحسام حسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إبراهيم سعيد، رسالة لمدرب منتخب مصر حسام حسن.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إمام عاشور ميقعدش دكة يا كابتن حسام، من الآخر يلعب على أي حد، مش هنقعد نمشي ورا بيدجات يعني.

الجدير بالذكر أن تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، شهد غياب إمام عاشور وتواجده على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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