"قلصّ الفارق مع حسام حسن".. ترتيب هدافي منتخب مصر بعد هدف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل محمد صلاح للمنتخب الوطني بهدف بالدقيقة 70 من المباراة التي تجمعهم بنظيرهم غينيا بيساو.

وكان منتخب غينيا بيساو قد تقدم بهدف عن طريق لاعبه ماما بالدي بالدقيقة 41 من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصل محمد صلاح بهذا الهدف إلى الهدف الدولي رقم 57 مع منتخب مصر، فيما يتصدر حسام حسن نجم المنتخب السابق ومدربه الحالي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً بقميص المنتخب برصيد 68 هدفًا.

وكان آخر هدف سجله محمد صلاح بقميص المنتخب في 14 يناير 2024 بمرمى موزمبيق.

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