بالصور.. جماهير غينيا ترشق دكة بدلاء منتخب مصر وإصابة لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني من مباراة مصر وغينيا بيساو، رشق جماهير غينيا لدكة بدلاء منتخب مصر بزجاجات المياه.

وبثبت كاميرات الفيديو تراشق الزجاجات، وإصابة لاعب الأهلي مصطفى شوبير بإحداها.

وانتهت المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبهذه النتيجة عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما حل غينيا بيساو وصيفا برصيد 6 نقاط.

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