محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل منتخب مصر بهدف لمثله مع مستضيفه غينيا بيساو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خيارات المدير الفني للمنتخب حسام حسن خلال اللقاء بجانب أداء بعض اللاعبين خلال اللقاء.

ويُمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل المنتخب مع غينيا بيساو بمطالعة الألبوم أعلاه:

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