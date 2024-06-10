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الجزائر تقلب تأخرها أمام أوغندا إلى فوز في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

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محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد المنتخب الجزائري نغمة الانتصارات وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على مضيفه الأوغندي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب أوغندا عن طريق ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل عن طريق حسام عوار في في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 58 سجل سعيد بن رحمة الهدف الثاني للمنتخب الجزائري.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن أربع منتخبات وهي بوتسوانا وغينيا وموزمبيق وأوغندا على الترتيب، فيما يتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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