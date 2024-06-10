بنين تهزم نيجيريا 2 /1 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب بنين على نظيره النيجيري 2/1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن ليسوتو في المركز الثاني، وثلاث نقاط عن كل من رواندا وجنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب نيجيريا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير)، فيما يتذيل منتخب زيمبابوي الترتيب برصيد نقطتين.

وتقدم منتخب نيجيريا عن طريق رافاييل أونيديكا في الدقيقة 27، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل عبر جوديل دوسو في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل ستيف موني الهدف الثاني لمنتخب بنين.