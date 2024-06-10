بعد التعادل مع غينيا بيساو.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مصر وغينيا بيساو بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل ماما بالدي هدف تقدم غينيا بيساو في الدقيقة 42، وعادل نجم ليفربول النتيجة للفراعنة بالدقيقة 70.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستأنف منتخب مصر مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الإثنين 17 مارس 2025.

ويلاقي مصر نظيره إثيوبيا في خامس مواجهات المجموعة الأولى.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما حل غينيا بيساو وصيفا برصيد 6 نقاط.

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