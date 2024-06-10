مباشرة مجموعة مصر.. بوركينا فاسو 0 - 0 سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بوركينا فاسو ونظيره سيراليون عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وسيراليون بمجموعة المنتخب الوطني المصري في التصفيات.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو قبل المباراة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن غينيا بيساو الوصيف و 6 نقاط عن المنتخب الوطني المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وانتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها: