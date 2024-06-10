شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعزز صدارته لهدافي منتخب مصر فى تاريخ تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر، صدارته لهدافى الفراعنة فى التصفيات المؤهلة للمونديال عبر التاريخ، بعدما سجل هدفًا فى شباك غينيا بيساو، ليصل مجموع أهدافه فى التصفيات لـ 16 هدفًا.

ووصول محمد صلاح لهدفه الـ57 مع منتخب مصر، وهدفه الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتساوى مع محمود حسن تريزيجيه الذى سجل 5 أهداف فى تلك النسخة.

اكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.