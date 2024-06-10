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عبد العال: كنت أتمنى مشاركة عمر كمال ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو"  أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في عدم مشاركة الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو.

 

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري  كنت أتمنى مشاركة عمر كمال ومصطفى فتحي في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام غينيا بيساو لاحداث الفارق داخل أرض الملعب".


وأضاف:"مشاركة كمال ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو كانت ستحدث الفارق مع منتخب مصر وتمنح الفريق ٣: نقاط غالية في مشوار التأهل إلى كأس العالم ".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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