تقييم منتخب مصر ضد غينيا بيساو على واتساب الخليج 365.. شارك برأيك

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القاهرة - سامية سيد - طرح الخليج 365، استفتاءً للجماهير حول تقييم أداء منتخب مصر فى مباراته ضد غينيا بيساو، التى جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى انتهت بالتعادل 1 / 1.

ويقدم ”الخليج 365” استفتاء للجماهير للتصويت حول أداء الفراعنة، عبر قناته على الواتس أب، يمكنك المشاركة من هنا.

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.

تغادر بعثة منتخب مصر غينيا بيساو، في الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، وتصل للقاهرة في الثامنة صباحا، بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جرت على استاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.