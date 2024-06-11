شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: غينيا بيساو ظهر مهزوزا.. وحسام حسن قادر على الوصول للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب، استطاع أن يغير أداء اللاعبين من الشوط الأول إلى الثانى بشكل جيد أمام غينيا بيساو، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من: بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وقال جعفر فى الاستوديو التحليلى لقنوات وإذاعة أون سبورت أف أم، إن لاعبى المنتخب مجهدين بسبب السفر، وكان من المفترض أن يغادروا بعد مباراة بوركينا فاسو مباشرة، ويحصلون على الراحة فى غينيا.

وأضاف ملك النص، أن منتخب غينيا لا مقارنة بينه وبين الفراعنة، من حيث الإمكانيات وأداء اللاعبين، حيث ظهروا مهزوزين.

واختتم جعفر أن الجميع يساند حسام حسن ويدعمه، لأنه يحتاج إلى الدعم والمساندة خلال الفترة الراهنة، ونحن كرياضيين نسانده ولدينا ثقة فى أنه قادر على أن يصل بالمنتخب إلى كأس العالم.