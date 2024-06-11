شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: تعرضنا لظلم تحكيمى فى مباراة اليوم ونستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من: بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
وأضاف حسن، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "ما تغير أننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد واستحوذنا على الكرة، وطبيعي أن يختلف الأداء من مباراة لأخرى".
وتابع: "البعض لا يعطي حق للمدرب ولا يتحدث بشكل جيد عن التغييرات و قد حدث ذلك في مباراة بوركينا فاسو، وحتى في رياضة الملاكمة لو هناك بطل العالم سيكون هناك وقت يتلقى الضربات".
وأتم تصريحاته: "تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة اليوم ونستحق ركلة جزاء، وفي الهدف الذي سُجل جاء من خطأ على المهاجم".
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