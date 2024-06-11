حبس 3 مشجعين بسبب الإساءة لفينيسيوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس عن صدور حكم ضد ثلاثة من مشجعي فريق فالنسيا بالسجن لمدة 8 أشهر بعد تورطهم في إساءات عنصرية موجهة لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين العام الماضي.

وأشارت الرابطة إلى أنه تم إدانة الأشخاص الثلاثة المتورطين في الواقعة التي حدثت في مدرجات ملعب ميستايا معقل فالنسيا في 21 مايو 2023، ليصبح بذلك أول حكم قضائي ضد الإساءة العنصرية في مباراة كرة قدم في إسبانيا.

وقد تم منع الأفراد المتورطين في الواقعة من دخول الملاعب لمدة عامين في أي مباراة بالدوري الإسباني أو المباريات التي تقام تحت مظلة اتحاد الكرة الإسباني.

وقالت رابطة الدوري الإسباني «إن نادي فالنسيا تعاون مع جهات التحقيق، وقام بدوره بطرد الأشخاص الثلاثة من عضوية النادي».