شرط جاياردو يعرقل خطط الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل اتجاه الإدارة نحو إنهاء عقد المدرب، وعدم استمراره مع العميد في الموسم المقبل، ما يزال عقد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع الاتحاد، محل جدل.

وأنهى جاياردو الموسم مع الاتحاد، بأسوأ طريقة ممكنة، بعد احتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بـ54 نقطة من 34 مباراة، ليفقد فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية. كما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، فضلا عن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها مدينة جدة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن جاياردو ما يزال مدربا للاتحاد، ولكن الأمر قد يصبح مسألة وقت، إذ تتجه الإدارة نحو تسوية عقد المدرب الأرجنتيني، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2025، مقابل نحو 30 مليون دولار، بما يعادل 27.8 مليون يورو.

وكان الإعلامي الأرجنتيني لوكاس جاتي، المقرب من جاياردو، كشف قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد، والذي يقدر بمبلغ 22 مليون يورو، وأن المدرب متمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

وأوضحت مصادر أن إدارة الاتحاد تبحث حاليا بقيادة المدير الرياضي للنادي، الإسباني رامون بلانيس، عن بديل للأرجنتيني، تمهيدا لإعلان الإقالة في الأيام المقبلة، وتعيين المدرب البديل قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي، المزمع تنظيمه في أوروبا.

ومن المنتظر أن يشهد الاتحاد تغييرا على مستوى إدارة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، في 20 يونيو الجاري، بعد ترشح لؤي ناظر لرئاسة النادي، ليصبح قريبا من حسم الرئاسة بالتزكية، بعد تلقي دعم من الرئيس السابق أنمار الحائلي، ونائبه أحمد عصام كعكي.

مارسيلو جاياردو مع الاتحاد